La Libertad Avanza evalúa una licencia de Espert en Diputados

Continúan los coletazos del caso de José Luis Espert en el Congreso de la Nación. Luego de la renuncia del diputado a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, oficialismo y oposición debaten el próximo paso respecto de la permanencia del legislador que tuvo que bajarse de su candidatura por La Libertad Avanza luego de reconocer su relación con Fred Machado y el financiamiento de su campaña presidencial en 2019.

El debate está centrado en su continuidad o no hasta el próximo 9 de diciembre, cuando se le termina el mandato como diputado.

Por el lado del oficialismo y aliados, varios de los legisladores recomendaron que Espert se tome licencia hasta el fin de su mandato. “Nosotros sugerimos eso”, señaló una de las espadas del PRO en el recinto. “Es un tema resuelto, que se tome licencia hasta el fin del mandato”, agregó.

El bloque amarillo viene presionando para que Espert se tome licencia y no aparezca más por la Cámara. “Cada vez que tengamos una sesión o algo va a ser un escándalo. Es un tema que ya está resuelto con su renuncia a la Comisión”.

El mismo pedido surgió de las filas del bloque libertario donde varios le hicieron la misma sugerencia a las autoridades del bloque. “Creemos que se tiene que tomar licencia, es algo que supuestamente se iba a definir hoy, pero Espert no habla con el bloque porque lo está hablando con Casa Rosada“, explicó una fuente libertaria.

En el oficialismo intentarán resolverlo antes de que mañana a las 12 del mediodía, momento en el cual comenzará una extensa sesión pedida por la oposición, por lo que entienden que si no se resuelve todo puede terminar en un escándalo. En principio, ya se tomó una decisión y es que José Luis Espert no participe de la sesión.

Pero no todos están de acuerdo con ese posicionamiento. Marcela Pagano, diputada del bloque Coherencia, señaló que su bloque “no avala licencia por casos de indisposición por ser imputado en una causa de financiamiento político con el narcotráfico. Hay diputados inmunodeficientes, dos diputadas que fueron mamás; y ninguno se pidió licencia, Espert debería renunciar”.

Desde Unión por la Patria observan con cierto estupor la toma de decisiones de LLA. “Nosotros le pedimos a Menem -Martín, presidente de la Cámara- y a Bornoroni -Gabriel, presidente del bloque- que lo hagan renunciar, que corten con esta sangría pero lo único que hacen es procrastinar. Lo mismo hicieron con la comisión de Presupuesto, le pedimos que lo corran. No lo hicieron y una semana más tarde presentaron la renuncia de Espert a la comisión. Ahora parece lo mismo", explicó un diputado del bloque del kirchnerismo.

Lo más probable es que el oficialismo avance por la idea de la licencia y pierda un voto hasta el 9 de diciembre. Entienden que es menos costoso que la renuncia porque, como Espert no asumió por LLA sino por Avanza Libertad, su reemplazante no llega de la lista violeta. Si Espert renuncia su reemplazo sería Hugo Bontempo, tercero en la lista que lleva al economista Roberto Cachanosky para diputado nacional en representación de un sector liberal enfrentado al presidente Javier Milei. “Si renuncia perdes dos votos, el de Espert y el de Bontempo”, explicó un diputado.

El futuro del Espert en el Congreso de la Nación ya está definido, solo resta saber en qué momento se aplicará y si será un pedido de licencia o una presentación de renuncia. En el medio, y a la espera de una resolución, no hay un solo diputado ni senador de La Libertad Avanza que lo defienda, ni en público ni en privado.