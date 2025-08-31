Matías Jurado asesinaba a sus víctimas en su propia cama

La Justicia jujeña sigue pistas firmes que Matías Emilio Jurado (37), el hombre imputado hasta el momento de la presunta comisión de delito de "homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y placer, dos hechos", puede ser el responsable de otras cinco desapariciones.

Los primeros resultados establecieron que algunos de los restos biológicos hallados en la "casa del horror", son compatibles con los hombres denunciados como desaparecidos Jorge Anachuri (68) y Sergio Sosa (25), pero la semana pasada el fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación, Guillermo Beller confirmó la reconstrucción de dos nuevos perfiles de ADN, que no resultaron compatibles con los de los familiares de otras tres personas también desaparecidas.

Estas dos nuevas pruebas científicas que se denominan ADN abiertos, reforzaron la principal hipótesis de los investigadores, quienes creen que Jurado es el responsable de la desaparición de al menos siete personas denunciadas como desaparecidas desde enero a fines de julio y con la cantidad de elementos que hallaron en la vivienda ubicada entre las calles Fraile Pintado y Las Rosas de Alto Comedero, no descartan que estas personas hayan corrido la misma suerte de Jorge Anachuri y Sergio Sosa.

Mientras tanto, los peritos forenses clasifican y analizan una importante cantidad de restos biológicos, como huesos, cartílagos, cuero cabelludo que fueron hallados en distintos sectores de una desordenada y precaria vivienda.

Un dato inquietante que se desprendió de la investigación, tiene que ver específicamente con la escena de los crímenes que la Justicia lleva adelante y cayeron en cuenta que en la misma habitación donde Matías Emilio Jurado dormía, allí asesinaba a sus víctimas.

"Hemos encontrado una importante cantidad de sangre a través de luminol en una pieza en particular, donde dormía el imputado y es por eso que creemos que allí se cometían los hechos", le había dicho el fiscal Beller a El Tribuno de Jujuy.

Esta presunción también se aferra a la declaración de un familiar del adolescente de 16 años, que vivía también en esa casa, y que tras el allanamiento del 31 de julio, rompió el silencio y confesó "las cosas malas" que su tío les hacía a los hombres que invitaba a tomar.

Se trata de una declaración a través de Cámara Gesell de un adolescente de 17 años, primo de Isaías de 16, quien dijo que su primo le contaba que "todos los viernes pasaba algo malo en su casa. Yo no le creía, bueno, un día que era viernes fui para ver qué pasaba. Entré y vi a Matías tomando en su pieza, yo entré y empecé a ver sangre en el piso, y lo veo a él salir y me dice, ¿Querés ver gente muerta? Y yo salí corriendo", dice la declaración.

En el expediente judicial que investiga uno de los hechos más impactantes de la historia criminal de la provincia, está incorporada la prueba que se halló sangre en varios lugares de la casa, como por ejemplo en el baño, en el patio delantero, pero en el piso de esa habitación, en la cama donde dormía Jurado, se ha detectado la presencia de sangre u otro fluido que contiene hemoglobina, ya que el luminol reacciona con el hierro de la hemoglobina para producir una bioluminiscencia azul tenue. Pero también se halló sangre en una cortina, una colcha y en varias prendas de vestir, que están siendo analizadas por los peritos forenses.

Es decir que la primera reconstrucción de la teoría del caso, ubica a Matías "el Gringo" Jurado junto a cada una de sus víctimas en su habitación consumiendo bebidas alcohólicas, hasta que en un momento determinado, extraía entre sus prendas de vestir un facón angosto de casi 30 centímetros, muy filoso y delicadamente cuidado, y los asesinaba, los descuartizaba y se deshacía de la mayoría de las vísceras embebiéndolas en tachos con combustible, para luego prenderles fuego en distintos sectores de la casa. A otra parte de estos fragmentos los cocinaba para sus perros y para los del barrio; miestras que a otros restos, quizá los más largos y los cráneos, los arrojaba en distintos sectores del arroyo Las Martas, ubicado a menos de 500 metros de su vivienda.