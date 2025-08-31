El “lobo” quiere aullar fuerte en casa frente al “cuervo”

Los clásicos se ganan, no se juegan. Sobre todo atendiendo la obligación de Gimnasia y Esgrima de sumar los tres puntos ante Central Norte desde las 16 para quedar, aunque sea momentáneamente como único puntero de la zona B de la Primera Nacional.

Y como todo clásico entre jujeños y salteños, se espera que el "23 de Agosto" tenga un lleno total, ya que a lo largo de la semana hubo mucha movida, preparativos de los hinchas que aseguraron harán una fiesta "albiceleste".

Si bien no confirmó el once titular, todo parece indicar que Matías Módolo apostaría al mismo once titular de la fecha pasada, es decir repetiría la formación teniendo en cuenta que todos están al ciento por ciento.

Además el entrenador continúa aceitando cada sector independientemente de que se encuentra en la recta final, pero no puede dejar puntos en el camino, sobre todo para aprovechar el empate de visitante pasado y las dos caídas al hilo del puntero Gimnasia de Mendoza, ante el "cuervo" primero y luego entre semana en una fecha pendiente ante Morón.

Esto permitió que la diferencia de un punto entre los dos Gimnasias se mantenga, por eso en caso de ganar esta tarde, el "lobo" jujeño quedará como único puntero hasta tanto los mendocinos completen mañana su partido frente a Nueva Chicago en mataderos.

Sin dudas será fundamental sostener la calma, el gol puede llegar desde el pitazo inicial o bien en tiempo adicional, y de eso sabe el "lobo", de manejar la pelota, buscar los espacios con la calma suficiente para poder facturar en el momento justo.

Aunque la base del "lobo" está, se nota desde atrás con la seguridad de Milton Álvarez en el arco, el trabajo de los centrales, Cosaro y Dematei, Soria en el círculo central marcando los tiempos, acompañado por Maidana y adelante la experiencia del "Tortuga" Fernández para luchar cada pelota con los defensores "azabache".

Claro que al frente Central Norte de Salta también saldrá a hacer su partido, está lejos de la pelea por el descenso pero cerca de poder meterse entre las últimas plazas del Reducido, por ello intentará amargar al local.

Saldrá a plantear un juego de contragolpe, con transiciones rápidas para poder aprovechar los espacios que pueda llegar a dejar Gimnasia y Esgrima, lo cual obligará al local a estar concentrado en cada jugada.

El encuentro se jugará solamente con público local, por lo que a lo largo de la semana los simpatizantes del "lobo" se convocaron para ingresar temprano al estadio y darle un gran recibimiento al equipo cuando salten al campo de juego, tal como lo vienen haciendo desde que comenzó la temporada de la Primera Nacional.

Se agranda la familia “albiceleste”

Gimnasia se prepara con todo para afrontar con todo el sprint final de la Primera Nacional. Y sabe que no puede fallar dentro ni fuera de la cancha. En este contexto, El Tribuno de Jujuy se enteró que dirigentes de la “era del ingeniero Raúl Ulloa” estarían colaborando con la Comisión Directiva actual para aportar su granito de arena y estar a disposición del sueño llamado “ascenso”.

Este gran momento del club necesita de todos y la experiencia de los exdirectivos será otro aporte importante en el proceso. Ya sucedió cuando el equipo peligraba su permanencia en la divisional en el 2014 y el “milagro” se produjo en la última fecha con el triunfo sobre Aldosivi de Mar del Plata en Jujuy junto a las derrotas de Almirante Brown y Brown de Adrogué, que terminaron descendiendo.

El “lobo” agranda su familia. Hoy se juega una de las seis finales que le quedan ante el “cuervo” salteño, convocando a la hinchada a decir presente en el estadio “23 de Agosto”. Su aliento será clave para buscar la victoria que dejaría al equipo de Matías Módolo como único puntero de la Zona B, lugar del privilegio que disfrutó durante 13 jornadas. Es que el líder, Gimnasia de Mendoza, que jugará mañana con Nueva Chicago en Matadores, Buenos Aires.