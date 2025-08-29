¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Coimas en discapacidad

Pagano señaló a Francos por filtrar los audios de Spagnuolo: "Es el único que ganó poder"

La ex libertaria apuntó al jefe de Gabinete por la difusión de las grabaciones del ex titular de Andis.

Viernes, 29 de agosto de 2025 09:15

La diputada nacional del bloque Coherencia Marcela Pagano apuntó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por supuestamente estar vinculado a la difusión de los audios que corresponderían al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo.

La diputada nacional del bloque Coherencia Marcela Pagano apuntó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por supuestamente estar vinculado a la difusión de los audios que corresponderían al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo.

“Francos es el único que ganó poder en la nueva redistribución. Tomen notas del nombre, por si en unas semanas vuela (el asesor Santiago) Caputo de la SIDE. Recuerden el nombre de José Luis Vila”, subrayó la legisladora.

En declaraciones al canal LN+, sostuvo: “Fue él o alguien que trabaja para él”.

Pagano, que recientemente se fue del bloque de La Libertad Avanza (LLA), deslizó que existe una "guerra de espionaje" dentro del oficialismo.

“Francos me reconoció a mí en la Cámara de Diputados que tiene contratado a Vila. Es un alto vuelo. Por alguna razón necesitaba tener su propia área de inteligencia, pero en la Argentina no está permitido. Esto es una guerra de espionaje”, resaltó le diputada.

