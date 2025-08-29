¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Onda Estudiantil

Cambios en los desfiles de carrozas

Es por ello que se modifica el programa de desfiles de la fiesta Nacional de los Estudiantes debido a la gran cantidad de trabajos que se presentaran en la avenida de los Estudiantes.  

Viernes, 29 de agosto de 2025 12:22

El ente autárquico de la Fiesta Nacional de los Estudiantes hace instantes comunico camios en el programa de actividades vinculadas a la 74º edición.

El ente autárquico de la Fiesta Nacional de los Estudiantes hace instantes comunico camios en el programa de actividades vinculadas a la 74º edición.

Encabezado por el presidente del EAP, Martín Meyer, el encuentro sirvió para plantear nuevas alternativas de organización, principalmente en los desfiles. Entre las propuestas destacadas, se sugirió que los desfiles dobles comiencen a las 18, mientras que los cuatro desfiles simples iniciarían a las 20 horas.

Debido a la gran cantidad de carrozas y carruajes que participan este año, 80 en total, es que se decidió modificar la grilla de desfiles de carrozas y reemplazar los días de desfiles dobles y pasarlos a días de desfile de grupos A y B.

Es decir que los días de desfiles serán:

Jueves 18 – desfiles simple Grupo A (desde 20 horas)

Viernes 19 -  desfile simple grupo B (desde 20 horas)

Sábado 20 – desfile doble (desde las 18 horas)

Martes 23 – desfile simple grupo A  (desde las 20)

Martes 24 – desfile simple grupo B (desde las 18 horas)

Jueves 25 – desfile doble (desde las 18 horas)

Sábado 27 – Entrega de premios (desde las 18 horas)

 

