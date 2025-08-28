Secuestran casi 800 kilos de hojas de coca en un operativo

Efectivos policiales secuestraron 795 kilos de hojas de coca en su estado natural, que estaban escondidas en 36 bultos dentro de tres vehículos que transitaban por la ruta nacional N° 52, en el departamento Tumbaya. Tras el procedimiento, cuatro hombres fueron detenidos y luego trasladados a la Seccional 57° de Purmamarca. Interviene la Fiscalía Federal de la provincia.

Efectivos policiales secuestraron 795 kilos de hojas de coca en su estado natural, que estaban escondidas en 36 bultos dentro de tres vehículos que transitaban por la ruta nacional N° 52, en el departamento Tumbaya. Tras el procedimiento, cuatro hombres fueron detenidos y luego trasladados a la Seccional 57° de Purmamarca. Interviene la Fiscalía Federal de la provincia.

El hecho sucedió ayer por la tarde, cuando el personal policial montó un control vehicular de rutina en la ruta 52, cerca del puente Wacha.

En esas circunstancias, alrededor de las 14 tres vehículos que circulaban por la ruta intentaron evadir el control, por lo cual comenzó una persecución.

Sin embargo, a los pocos kilómetros los uniformados lograron detener la marcha de los cuatro hombres fugitivos y a continuación se inició una inspección en los vehículos.

De esta manera, los agentes pudieron notar la presencia de numerosos bultos, situación que generó sospechas e hizo necesaria la presencia de la Brigada de Narcotráfico de la Unidad Regional 3.

Por eso, más tarde los agentes de la Brigada comenzaron con una inspección minuciosa que permitió descubrir que se trataba de 36 bultos repartidos entre los tres rodados. Además, en cada uno de ellos había hojas de coca en estado natural, que tras ser pesadas totalizó los 795 kilos.

A raíz del hallazgo y por el volumen de la mercancía, tomó intervención la Fiscalía Federal de Jujuy, cuyo titular dispuso el secuestro de lo encontrado y la demora de los cuatro sujetos que ocupaban los tres vehículos, trasladados a la Seccional 57° de la localidad de Purmamarca.