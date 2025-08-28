¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
28 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Onda Estudiantil 2025
Elecciones 2025
Copa Argentina
Motociclismo
El tiempo en Jujuy
Eliminatoria Sudamericanas
coimas en discapacidad
aeropuertos
Trata de Personas
Barrio Alberdi
Onda Estudiantil 2025
Elecciones 2025
Copa Argentina
Motociclismo
El tiempo en Jujuy
Eliminatoria Sudamericanas
coimas en discapacidad
aeropuertos
Trata de Personas
Barrio Alberdi

DÓLAR OFICIAL

$1360.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1355.00

3884873397
PUBLICIDAD
San Pedro

Golpeó a su progenitora, fue visto por la Policía y detenido

La feroz agresión se produjo en plena avenida.

Jueves, 28 de agosto de 2025 00:00
AGRESOR | FUE REDUCIDO TRAS UN FORCEJEO.

Un joven agredió ferozmente a su progenitora en una avenida de la ciudad de San Pedro, fue visto por los efectivos policiales y detenido.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un joven agredió ferozmente a su progenitora en una avenida de la ciudad de San Pedro, fue visto por los efectivos policiales y detenido.

El lamentable episodio se registró el pasado lunes sobre un tramo de la avenida 25 de Mayo del barrio 23 de Agosto, en la mencionada ciudad ramaleña, de acuerdo a fuentes consultadas por este matutino.

Fue en esas circunstancias que un joven de 24 años agredió brutalmente a su progenitora, una mujer de 45, y vociferaba amenazas en la vía pública.

El violento escenario fue visto por una comisión de efectivos de Unidad Ciclista de Acción Rápida, que realizaban recorridos preventivos, quienes de manera inmediata detuvieron las agresiones.

Al ser interceptado, el inculpado se tornó aún más violento y vociferó una serie de improperios a los efectivos. Sin embargo fue reducido, a la vez que intentaba autolesionarse.

Mientras que la víctima fue asistida y al momento de radicar la correspondiente denuncia, indicó que no es la primera vez que sufre un episodio de similares características.

Finalmente el irascible sujeto fue trasladado a la Unidad Regional 2, donde quedó alojado y a disposición de la Justicia, por directivas del representante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD