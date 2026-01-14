Desde el PoderJudicial se planifican obras

El vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Mariano Miranda, junto a la jueza del Alto Cuerpo Mercedes Arias, realizaron una visita al Centro Judicial de Libertador General San Martín durante el período de feria judicial, con el objetivo de constatar la situación actual de la infraestructura de la sede judicial y avanzar en la planificación de obras.

Durante el recorrido, evaluaron las intervenciones edilicias proyectadas y en ejecución, orientadas a mejorar los espacios de trabajo, optimizar la organización interna y fortalecer la atención al público, en el marco de una política de descentralización del servicio de justicia que impulsa la Suprema Corte en distintos puntos de la provincia.

La visita contó además con la participación de la Liliana Pellegrini, jueza con competencia en materia de género, quien, junto a la Florencia Zallocco, secretaria del Centro Judicial San Pedro, y los profesionales del área técnica, el arquitecto Buljubasich y la arquitecta Guzmán, se interiorizó sobre los aspectos técnicos de las obras previstas, los plazos de ejecución y el impacto positivo que estas mejoras tendrán tanto en las condiciones laborales de magistrados, funcionarios y empleados, como en la calidad del servicio brindado al justiciable.

Estas acciones se inscriben en una estrategia orientada a consolidar una justicia más cercana, eficiente y accesible, mediante el fortalecimiento de la infraestructura judicial, la optimización de recursos y atención ciudadana.