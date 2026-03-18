Inundación de un complejo de aguas termales en Caimancito

Las Termas de Caimancito, uno de los principales atractivos turísticos del departamento Ledesma, se inundaron debido a las intensas lluvias que azotaron esa localidad y que generaron el desborde de cursos de agua cercanos al predio.

Según se informó, el agua arrasó todo a su paso, cubriendo las conocidas piletas de aguas termales y acumulando una gruesa capa de sedimento en sectores de esparcimiento y circulación. Si bien aún se trabajaba en un relevamiento detallado, las primeras evaluaciones indican importantes daños materiales. La situación no se limitó al complejo turístico. Vecinos de diferentes sectores de Caimancito también sufrieron las consecuencias del avance del agua, que en varios casos llegó a ingresar a sus viviendas.

"Necesitamos de la colaboración de todos para poder volver a poner en valor este espacio tan querido", expresaron desde la organización a cargo del complejo. En el mismo, detallaron que el fenómeno fue "una inundación sin precedentes" y que el principal desafío era la limpieza del predio y luego recuperar las instalaciones.