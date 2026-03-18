Real Madrid volvió a ganarle al City

Real Madrid de España resolvió ayer la serie en Inglaterra, venció 2 a 1 a Manchester City y avanzó a cuartos de la Champions League con un global de 5 a 1.

Tras el 3 a 0 en la ida, el equipo español jugó con autoridad pese a un inicio en el que los dirigidos por Pep Guardiola generaron dos chances claras: Rayan Cherki exigió a Thibaut Courtois y luego Rodri también encontró respuesta del arquero.

El trámite cambió rápido, ya que Vinicius Junior provocó una jugada que derivó en penal por mano en la línea de Bernardo Silva, acción que además terminó con su expulsión tras revisión del VAR por parte de Clément Turpin.

El brasileño convirtió el 1 a 0 pero antes del descanso, el local empató: Tijjani Reijnders asistió, Jeremy Doku desbordó y Erling Haaland definió para convertirse en el noveno goleador histórico del torneo.

En el complemento, Real Madrid perdió a Courtois por lesión, pero Andriy Lunin sostuvo la ventaja con intervenciones ante Haaland.

Manchester City intentó, aunque vio dos goles anulados por offside, uno de Doku y otro de Rayan Aït-Nouri, no obstante, en tiempo agregado, Vinicius marcó el segundo y le anularon otro. El equipo español enfrentará en cuartos a Bayern Munich o Atalanta que se enfrentan hoy a partir de las 17.

Arsenal avanzó tras vencer 2 a 0 a Bayer Leverkusen y cerrar un 3-1 global con goles de Eberechi Eze y Declan Rice. En Londres, Paris Saint-Germain goleó 3 a 0 a Chelsea y avanzó 8-2 con tantos de Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Senny Mayulu.

Además, Sporting Lisboa revirtió la serie ante Bodo Glimt con un 5 a 0, con goles de Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves, Luis Suárez, Maximiliano Araújo y Rafael Nel, y jugará con Arsenal o Leverkusen, que juegan esta tarde también.

Asimismo, los otros partidos revanchas de la serie de los octavos de final, Barcelona de España se medirá con Newcastle de Inglaterra, Liverpool se verá las caras con Galatasaray de Turquía y Tottenham, con "Cuti" Romero entre los titulares, chocará Atlético Madrid, equipo que dirige Diego Pablo Simeone.