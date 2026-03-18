Ascacíbar se desgarró y es baja por 21 días en Boca

El mediocampista Santiago Ascacíbar sufrió una lesión muscular en el isquiotibial y estará alrededor de tres semanas fuera de las canchas, por lo que quedó descartado para el duelo de Boca ante Instituto de Córdoba.

Las reformas en La Bombonera son una prioridad y se consolidala instalación de una fachada de vidrio curvo en el acceso.

El exEstudiantes no pudo completar el partido frente a Unión en Santa Fe y pidió el cambio a los 6' del segundo tiempo por una molestia, algo que activó las alarmas en el "xeneize". Los estudios médicos confirmaron la lesión y el entrenador Claudio Úbeda explicó: "La salida de Ascacíbar fue porque le molestó el isquiotibial. Yo me comuniqué visualmente con él y me hizo la seña". En su lugar ingresó el vasco Ánder Herrera, quien aparece como principal alternativa para ocupar la mitad de la cancha junto a Leandro Paredes en el próximo encuentro frente al elenco cordobés.

El exEstudiantes era una pieza fija del equipo, con todos los partidos del Torneo Apertura como titular y en un gran momento, con goles en los dos encuentros previos; su función resulta clave para conectar a Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda con el ataque. La baja llega en un contexto sensible, aunque la cercanía de la fecha Fifa reducirá la cantidad de partidos que se perderá, por lo que podría ser menor la ausencia del ex "pincha".

Por otra parte, el templo "xeneize" no descansa. Mientras el equipo busca su mejor funcionamiento en la cancha, afuera el movimiento es incesante. Tras anunciar oficialmente la ampliación de la Bombonera, la dirigencia de Boca aceleró los trabajos que ya viene realizando sobre el ingreso histórico de Brandsen 805 y finalmente se conocieron las imágenes de la nueva fachada.

Con un diseño moderno que combina el cristal con la estructura histórica, la nueva puerta principal empezó a mostrar algunos detalles esenciales, con la colocación de sus primeros paneles gigantes de vidrio. Las reformas en el estadio son una prioridad de la gestión actual y se consolidan mediante la instalación de una imponente fachada de vidrio curvo en el acceso principal de la calle Brandsen. Este proyecto es ejecutado por cuadrillas especializadas que operan maquinaria pesada para el montaje de cristales de gran tamaño. El club busca jerarquizar el estadio y mejorar la accesibilidad, brindando una infraestructura más moderna y segura.