El mediocampista ecuatoriano Kendry Páez hizo referencia a la hinchada y el estadio de River, el Monumental, catalogando al apoyo que reciben como "imposible de explicar". El surgido de Independiente del Valle comparó al público del "millonario" con el de sus dos anteriores clubes, el Chelsea inglés, que es dueño de su pase, y el Racing de Estrasburgo francés, donde estuvo a préstamo, para marcar las grandes diferencias que encuentra entre el público argentino y el europeo.

A sus 18 años, el ecuatoriano ha sido titular en los dos partidos dirigidos por Eduardo "Chacho" Coudet desde su llegada, siendo situado como enganche, aunque no pudo completar los 90 minutos en ninguno de ambos: en el primero fue reemplazado en los últimos minutos, mientras que ante Sarmiento salió por prevención luego de recibir un golpe.

En sus primeros meses y todavía adaptándose al fútbol argentino.

El volante ecuatoriano recordó sus pasos por el Chelsea, que lo compró a mediados del año pasado, y el Racing de Francia para remarcar la diferencia que marca la hinchada del club de la banda roja, a la cual le está "agradecido" por su habitual concurrencia.

"El 'Monumental' es algo que no se puede explicar", comentó el enganche ecuatoriano, para luego valorar, además del estadio, a la gente y "como se manejan en el club", situación que caracterizó como "impecable".