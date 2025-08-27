¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Onda Estudiantil

El Secu 7 se viste de fiesta

Miércoles, 27 de agosto de 2025 12:35

El colegio Secundario Nº 7 "Maestro Mario Humberto Pérez" también sumara un nuevo nombre a la "fiesta linda".

El colegio Secundario Nº 7 “Maestro Mario Humberto Pérez” también sumara un nuevo nombre a la “fiesta linda”.

La comunidad educativa del barrio Loteo Nuevo Perico elegirá a su nueva soberana este viernes a partir de las 15 en instalaciones de su establecimiento educativo.

La soberana saliente es Zaira Vilca y las candidatas al cetro escolar son Lua Capra, Celeste Mamani, Cristina Ruiz, Cintia Cano, Anita Caillou y Camila Aparicio.

 

