Haquim respalda al bloque de gobernador

El presidente de la Comisión de Economía, el legislador Carlos Haquim (Primero Jujuy) manifestó su placer por escuchar nuevamente en el país un Grito federal (el bloque de cinco gobernadores, entre ellos Carlos Sadir, que desde diciembre en la Cámara baja se denominará Provincias Unidas). Elogió la decisión de los mandatarios provinciales en levantar "la voz reclamando" a "un país que se denomina federal pero tiene una concentración muy fuerte en zonas del país más ricas y no productivas".

A casi dos años de la gestión del presidente Javier Milei "era necesaria la reacción del interior del país" porque "las provincias están sufriendo numerosas situaciones por la eliminación del subsidio al transporte, la educación, supresión de programas de salud y para pequeños agricultores, reducción de planes sociales, pensiones y la erradicación de la obra pública".

Los Aportes del Tesoro Nacional - ATN "tampoco se distribuyen" y "se continúa cobrando tributos que tienen afectaciones específicas que no son aplicadas a esas afectaciones, y justamente es el reclamo de los gobernadores a Nación" entre otras cuestiones que plantearon en el Congreso.

Haquim se preguntó durante la sesión ordinaria del pasado miércoles, si no hay subsidio al transporte, a la educación, se redujo los planes sociales y la planta de trabajadores estatales, "¿qué se hizo con los recursos, dónde están o a dónde se destinó el dinero ahorrado?".

Por la proximidad de las elecciones de medio término, aprovechó para advertir que los jujeños "no necesitamos legisladores que vayan al Congreso para votar lo que les solicite el Ejecutivo nacional. Quienes representen a Jujuy deberán trabajar por los intereses de nuestra provincia, acompañar al bloque Grito federal y transformar la realidad que está agobiando a las provincias y sometiendo a la marginalidad y pobreza a quienes las habitamos" principalmente aquellas que no están en zonas favorables.

El legislador con su partido político junto a Jujuy Avanza, Gana Jujuy y Hacemos Jujuy conformó el Frente Primero Jujuy Avanza postulando a Pedro Pascuttini, Verónica Valente y Adrián Mendieta como candidatos a diputados nacionales.

El reclamo de los gobernadores "no solo es por los ATN, sino también por los impuestos afectados y por todas las reducciones que se fueron produciendo durante este año y meses de gestión del Gobierno nacional", finalizó.