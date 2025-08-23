¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Martín Rappallini

El presidente de la UIA llega a Jujuy la próxima semana

Martín Rappallini se reunirá con el gobernador Carlos Sadir.

Sabado, 23 de agosto de 2025 01:03
Martín Rappallini

La Unión Industrial Argentina (UIA) visitará Jujuy el miércoles 27 para presentar el Decálogo del Nuevo Contrato Productivo, un compromiso colectivo de todas las uniones regionales y cámaras sectoriales empresariales para llevar adelante una agenda compartida que impulse el desarrollo industrial de la Argentina. Este contiene los ejes prioritarios de trabajo: la reforma tributaria, la modernización laboral y la inversión en infraestructura.

La comitiva integrada por el presidente de la UIA, Martín Rappallini, el secretario de la entidad, Eduardo Nougués, y otros integrantes del comité ejecutivo. Mantendrá reuniones con el gobernador Carlos Sadir,el presidente de la Unión Industrial de Jujuy, Federico Gatti, y con empresarios de las industrias locales para conversar sobre los desafíos de la industria jujeña, como parte de la gira federal que viene desarrollando a lo largo de toda la Argentina.

Este viaje incluirá una visita al complejo agroindustrial Ledesma, para conocer la zafra azucarera y los procesos de fabricación de azúcar, papel y vajilla descartable.

 

Temas de la nota

Temas de la nota

