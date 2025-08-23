Dos motovehículos robados lograron ser recuperados

Dos motos que fueron robadas en la ciudad capital y en San Pedro fueron recuperadas, luego de las tareas de investigación emprendidas por las Brigadas de las Unidades Regionales 1 y 2. En uno de los casos, el rodado había sido adquirido tras ver una oferta en la red social Facebook, mientras que en el otro la denuncia de robo estaba radicada en la unidad de la Policía Federal del partido de La Matanza, Buenos Aires.

Dos motos que fueron robadas en la ciudad capital y en San Pedro fueron recuperadas, luego de las tareas de investigación emprendidas por las Brigadas de las Unidades Regionales 1 y 2. En uno de los casos, el rodado había sido adquirido tras ver una oferta en la red social Facebook, mientras que en el otro la denuncia de robo estaba radicada en la unidad de la Policía Federal del partido de La Matanza, Buenos Aires.

El primer hecho tuvo lugar días pasados en horas de la tarde, cuando efectivos realizaban recorridos preventivos por las calles del barrio San Pedrito de la capital jujeña. En esas circunstancias, alrededor de las 17.30 los agentes frenaron el desplazamiento de una moto marca Bajaj de 250 cc de cilindrada, en la intersección de las avenidas Libertador y Almirante Brown.

La moto, en la cual circulaba un joven de 28 años, no tenía la chapa patente colocada, una situación que suscitó sospechas en los uniformados. Tras esto, se procedió a la identificación del único ocupante y se verificó la documentación del rodado.

De esta manera, los agentes pudieron notar que la cédula presentaba características apócrifas. El paso siguiente fue la consulta del número de motor en el Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac). En consecuencia, la averiguación acerca de la moto en cuestión resultó en que tenía pedido de secuestro activo desde el pasado mes de mayo, cuya solicitud provenía de una unidad de la Policía Federal Argentina ubicada en el partido bonaerense de La Matanza.

Finalmente, el sujeto que manejaba el motovehículo quedó alojado en la Seccional 6° a la espera de las directivas de la Justicia, mientras que el rodado fue secuestrado de manera preventiva.

En San Pedro

Por su parte el segundo ilícito ocurrió en la ciudad de San Pedro, en momentos que días atrás cerca del mediodía el personal de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2 realizaba recorridos preventivos por las calles sampedreñas.

En esas circunstancias, los agentes observaron que en un tramo de la calle Haití del barrio Santa Rosa se encontraba una moto marca Motomel Skua de 200 cc de cilindrada de color blanco.

Fue entonces que los agentes se entrevistaron con el propietario, a quien le solicitaron la correspondiente documentación del rodado.

El único ocupante de la moto exhibió los papeles pertinentes y los efectivos procedieron a cotejar los datos de los mismos con los del motor del vehículo. De esta manera, se constató que las numeraciones no coincidían.

Tras esto, el motociclista fue consultado acerca de cómo adquirió la moto, a lo que respondió que fue hace un año, a una persona que la ofreció en la red social Facebook al valor de 150 mil pesos y que la retiró en la ciudad de Palpalá. Por último, el motovehículo fue secuestrado por el personal de la Brigada y trasladado a la sede de la mencionada dependencia en San Pedro.