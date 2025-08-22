¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Luna Negra
Ejesa
Aerolineas Argentinas
Javier Milei
Agencia de Discapacidad
Escuela Belgrano
Moria Casán
Entrevista a Graciela Ocaña
Información general

Ejesa trabaja para restablecer el servicio eléctrico tras los fuertes vientos

Luego de las intensas ráfagas de viento registradas este viernes, que alcanzaron entre 70 y 100 kilometros por hora, varias zonas de la capital jujeña se vieron afectadas por cortes de energía.

Viernes, 22 de agosto de 2025 16:40

La empresa Ejesa informó que gran parte del servicio fue normalizado, aunque aún persisten sectores sin suministro.

* Zonas con servicio normalizado:

Distribuidor San Isidro: Bº San Pedrito (parcial), Bº 12 de Octubre, Bº San Jorge, Bº San Francisco de Álava.

Distribuidor Azopardo: Bº 1 de Marzo, Bº San Isidro, Hipólito Irigoyen, Alte. Brown, 4 de Junio, parte del Bº San Pedrito y zona del Mercado.


* Zonas que continúan sin servicio:

Distribuidor Gorriti: Bº 18 de Noviembre, Bº San Cayetano, parte del Bº Cnel. Arias, Bº Alto Gorriti y Bº Luján.

Distribuidor Los Perales: Bº Los Perales, Bº Chijra, Loteo Kelly, Las Querencias, El Parque, Finca Balut y Gas Atacama.

 

Alerta amarrila en Jujuy. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por vientos fuertes y viento Zonda, que podría extenderse hasta el próximo domingo.

Recomendaciones de Defensa Civil:

No realizar quemas ni arrojar colillas de cigarrillo.

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar objetos sueltos y cerrar bien puertas y ventanas.

Conducir con extrema precaución.

Mantener a mano una mochila de emergencia con agua, linterna, radio y teléfono cargado.


Ejesa continúa trabajando en las zonas afectadas y solicita a los usuarios mantener la calma y seguir las indicaciones oficiales.

