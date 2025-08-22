Riesgo de incendios: piden tomar medidas de recaudo

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy informó que de acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional, se pronosticó hasta hoy el área cordillerana de la provincia se verá afectada por vientos del sector oeste.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy informó que de acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional, se pronosticó hasta hoy el área cordillerana de la provincia se verá afectada por vientos del sector oeste.

Este fenómeno comprenderá zonas montañosas del Departamento Dr. Manuel Belgrano, la región de la Quebrada de Humahuaca y Puna; con vientos de velocidades entre 50 y 75 km/h, lo que puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas, presentando un escenario propenso para la ocurrencia de incendios forestales.

Por eso los equipos de la Dirección de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, solicitan a la comunidad que tome los recaudos necesarios para evitarlos: No encender fogatas; No tirar colillas a los costados de los caminos; No quemar residuos ni restos de poda; Asegurar elementos que puedan volarse; Evitar las actividades al aire libre. Si alguna persona se viera afectada por este fenómeno, comunicarse de inmediato con los organismos de emergencias locales al 107 o al 103. En caso de ver humo o fuego en zonas de vegetación, comunicarse al (0388) 4271971 o al 911.