Promueve que los tabacaleros no paguen ingresos brutos

El diputado provincial Juan Ortega presentó un proyecto de exención del impuesto sobre los ingresos brutos a los tabacaleros por cinco años con posibilidades de una prórroga por otro plazo igual.

La iniciativa tomó estado parlamentario en la sesión del miércoles último y fue girada a la Comisión de Finanzas de la Legislatura.

"La actividad tabacalera es una de las principales de la provincia de Jujuy en cuanto a generación de riqueza y por la importante cantidad de mano de obra que genera de manera directa e indirecta; y que afronta enormes desafíos en el mediano y largo plazo", destacó el legislador.

Sostuvo que "los productores enfrentan cada día mayores aumentos en las tarifas de energía eléctrica, gas, combustibles, fertilizantes y agroquímicos, lo que impacta directamente en la rentabilidad. Y una consecuencia directa de esto se ve cómo a lo largo del tiempo ha disminuido la cantidad de hectáreas cultivadas y la cantidad de productores. Cada día se necesitan más recursos para mantener la actividad y cumplir con las obligaciones económicas; y en este sentido, la dificultad del acceso al financiamiento es una constante en nuestro país, que los productores lo padecen desde hace años ya que las tasas que se cobran en nuestro sistema financiero están muy por encima de la media de cualquier otro país".

Dijo que buscaba "proteger al cultivo de tabaco como economía regional, si bien es necesario rediscutir las reglas de juego de la actividad tabacalera ya que el próximo año se vence la ley de emergencia sancionada en el año 2016, ello no impide avanzar con este beneficio impositivo que en lo inmediato y a corto plazo permitirá reinvertir los fondos en las unidades productivas. Es compleja la situación por la que atraviesa la familia tabacalera y el gobierno debe abordar la problemática como una cuestión de Estado, es necesaria una verdadera planificación pública privada para sostener el empleo privado genuino. En otras provincias tabacaleras como Salta y Misiones la exención a los ingresos brutos es una realidad y el mismo camino debe seguir Jujuy", aseguró.