Promoción 1975 convoca a un reencuentro histórico

LILIANA ALFARO

Los egresados de la promoción 1975 de secundarios de San Salvador de Jujuy se preparan para un encuentro sin precedentes. Por primera vez, quienes cursaron en los diez colegios que existían en la capital jujeña en aquella época compartirán una cena-baile el próximo 10 de octubre a las 21 en el hotel Altos de la Viña.

La convocatoria está abierta a todos los exalumnos de los colegios El Salvador, Escuela de Minas, Enet Nº 1, Santa Bárbara, El Huerto, Nacional Nº 1, Comercial Nº 1, Provincial de Comercio Nº 1, Normal y Nacional Nº 2. "La idea es que nadie quede afuera. Queremos reunir a toda la promoción 75, incluso a quienes por distintas razones aún no se sumaron", señalaron los organizadores a nuestro matutino.

La cena tendrá un carácter especial, ya que además se prevé exhibir en pantalla gigante fotos de la juventud de aquellos años. Además habrá premios, sorteos y música para revivir los recuerdos. Quienes no puedan participar personalmente pueden enviar sus fotos para ser incluidas en la muestra colectiva.

El evento también guarda un tinte simbólico, ya que será en el mismo lugar donde la promoción 1975 celebró su Cena Blanca, en lo que entonces era el Hotel La Torre Vieja. "Es muy significativo para nosotros volver a ese espacio después de tantos años", destacaron.

Las tarjetas podrán adquirirse hasta el 20 de septiembre. Se estima la participación de al menos un centenar de exalumnos, aunque la invitación sigue abierta a todos los que formaron parte de esa promoción.

Los organizadores son Oscar Aisama egresado del Colegio El Salvador; César Mulqui, del Colegio Nacional Nº 1; Liliana Tapia, del Colegio Santa Bárbara; y Cristina Lastres, de la Escuela Normal, quienes agradecieron la colaboración de distintos comercios de la ciudad que ya realizaron importantes donaciones para los sorteos de la noche.

Para consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 3884 395565 del Colegio El Salvador, 3884074580 del Santa Bárbara y 3886 868774.