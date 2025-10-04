408 docentes secundarios y terciarios fueron titularizados

En la sede del Complejo Ministerial del barrio Malvinas Argentinas de esta capital se llevó a cabo la entrega de resoluciones, mediante las cuales 408 profesores de Educación Secundaria y Superior obtuvieron su titularización.

Los docentes beneficiados son de toda la provincia y recibieron la documentación que acredita la estabilidad laboral en sus cargos y horas cátedra, cumpliendo así con lo establecido en el Estatuto Docente. Entre los beneficiados se encuentran profesores de Educación Secundaria, de Educación de Jóvenes y Adultos y de Educación en Contextos de Encierro, modalidades que dependen administrativamente de la Dirección de Educación Secundaria.

La ceremonia fue encabezada por la ministra de Educación, Miriam Serrano, quien subrayó la importancia de avanzar en la consolidación de la estabilidad laboral docente como parte de una política educativa sostenida.

También acompañaron la secretaria de Planeamiento Estratégico Educativo, Natalia García Goyena, y los directores Carolina Calvó (Educación Superior), Pablo Campos (Educación Secundaria), y Mariela Almirón (Despacho y Asuntos Jurídicos).

Este nuevo acto se suma al realizado en mayo de este mismo año, en el que más de 350 docentes ya habían accedido a la titularidad, consolidando un proceso que se viene desarrollando de manera sostenida en los últimos años.

Desde la cartera educativa se destacó la importancia de estas instancias como parte del compromiso de la gestión con la estabilidad y el reconocimiento de la labor docente.