Trágico: Tres víctimas fatales en sendos siniestros viales

En lo que va de este fin de semana se registraron tres víctimas fatales en distintos hechos viales en la provincia. Uno ocurrió en cercanías de Fraile Pintado, donde un adolescente en motocicleta murió tras ser embestido por un automóvil. Otro tuvo lugar en Pampichuela, donde un vehículo con seis ocupantes desbarrancó y ocasionó el deceso de una mujer. Mientras que ayer en el barrio San Pedrito, un joven motociclista falleció tras derrapar.

Según fuentes consultadas por este diario, el primero de los hechos se registró el pasado viernes alrededor de las 20 sobre un tramo de la ruta nacional N°34, a la altura del puente Ledesma.

Fue en esas circunstancias que un joven de 16 años se desplazaba a bordo de una motocicleta con dirección a la localidad de Fraile Pintado, cuando fue embestido por un automóvil que circulaba en el mismo sentido.

Producto del impacto, el joven motociclista quedó tendido sobre la cinta asfaltica y debido a la gravedad de sus heridas falleció en el lugar. Personal del Same y efectivos policiales se constituyeron, pero la víctima carecía de signos vitales.

En tanto, el conductor del automóvil fue sometido a un test de alcoholemia por personal de Seguridad Vial y arrojó resultado negativo.

Pampichuela

La misma fuente indicó a este matutino que un segundo incidente vial se registró el pasado viernes sobre un tramo de la ruta provincial N°83 de la localidad de Pampichuela, departamento Valle Grande.

En esas circunstancias, seis personas circulaban a bordo de un automóvil Volkswagen cuando, por razones que son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado y desbarrancó desde aproximadamente 60 metros de altura.

Lamentablemente una de las pasajeras falleció a bordo de una ambulancia, cuando era trasladada de urgencias al hospital "Oscar Orías". Un examen cadavérico por parte de un galeno de la Policía arrojó que el deceso se debió a un politraumatismo grave.

Además, un hombre sufrió heridas de gravedad y tuvo que ser derivado al hospital "Pablo Soria" de la ciudad capital. El resto de los ocupantes registraron lesiones de distintas consideraciones, aunque no revisten de gravedad.

Ciudad capital

El último de los lamentables hechos tuvo lugar ayer alrededor de las 7 sobre un tramo de la avenida Vespucio del barrio San Pedrito de la ciudad capital, cuando un joven circulaba por el sector a bordo de una motocicleta.

En un momento determinado y por razones que se investigan, el conductor perdió el control del rodado y derrapó.

Personal del Same se constituyó rápidamente en el lugar, pero al asistir a la víctima constataron que no presentaba signos vitales.

Al igual que en los hechos mencionados con anterioridad, los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor para esclarecer las circunstancias en que se registró el siniestro.