Conductor de una camioneta evadió un control y chocó

El conductor de una camioneta con mercadería de contrabando intentó evadir un control de Gendarmería Nacional en Colonia Santa Rosa, Salta, dobló en "U" y chocó contra un camión.

Este viernes efectivos del Escuadrón 20 "Orán" realizaban un operativo sobre la ruta nacional N°34, en la localidad salteña Colonia Santa Rosa, cuando detectaron una camioneta Toyota Hilux cuyo conductor intentó evadir el control.

Antes de llegar al puesto, el vehículo realizó dos giros en "U" y aceleró bruscamente golpeando incluso el brazo de un gendarme durante la maniobra.

La fuga continuó varios kilómetros hasta que colisionó contra un camión de gran porte cuando intentaba sobrepasar a dos vehículos estacionados sobre la banquina.

El conductor se resistió a salir del rodado tras el choque, por lo que los efectivos debieron intervenir para hacerlo descender. Una vez inspeccionada la camioneta, los gendarmes confirmaron que transportaban 11 mil 950 paquetes de cigarrillos extranjeros y 157 kilos de hojas de coca en estado natural, configurando un delito aduanero.

El hombre quedó detenido y una mujer que lo acompañaba fue supeditada a la causa en infracción a la Ley 22.415 "Código Aduanero" y por "atentado y resistencia a la autoridad". La mercadería y el vehículo fueron secuestrados.

La Fiscalía Penal de Colonia Santa Rosa y el personal de Arca "Orán" intervinieron en el procedimiento y coordinaron las diligencias necesarias tras el accidente.