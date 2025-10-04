Atacó a golpes a su pareja que tenía a su hijo en brazos

Un hombre es buscado tras protagonizar un hecho de violencia de género en la ciudad de El Carmen, donde atacó a golpes en el rostro y diferentes partes del cuerpo a su pareja, que tenía a su hijo de un año en brazos, y la expulsó a la calle junto al bebé.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado viernes alrededor de las 8 en un domicilio ubicado en un sector de la mencionada ciudad de los diques.

En esas circunstancias, el inculpado ingresó al inmueble vociferando insultos contra su pareja, quien tenía a su hijo de un año en brazos, la sujetó del cuello y la empujó.

La víctima cayó junto al bebé sobre la cama, donde el irascible protagonista la atacó con golpes de puños en el rostro y en diferentes partes del cuerpo.

La mujer intentó escapar del lugar junto a su hijo, pero el inculpado la atacó nuevamente, agarró a su hijo por los brazos e intentó arrebatárselo. Al mismo tiempo, según consta en una denuncia policial, la sujetó por el cuello para asfixiarla y le vociferaba: "Te voy a matar para solucionar todos mis problemas".

En un momento determinado el sujeto expulsó del domicilio a la víctima y a su hijo, quienes fueron auxiliados por sus vecinos.

Posteriormente se dirigió a la Seccional 8° y al momento de denunciar el hecho indicó que no pudo sacar sus pertenencias, dinero ni documentación del inmueble y que no tiene un lugar donde pernoctar.

Además mencionó que teme por su vida, debido a que el inculpado tiene problemas de consumo, por lo que solicitó protección para ella y su hijo.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del agresor.

Finalmente los efectivos de la Seccional 8° quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por directivas del representante fiscal.