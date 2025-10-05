Fue estafada por más de siete millones de pesos

Una mujer denunció que intentó acceder a un presunto descuento de una empresa expendedora de combustibles, pero resultó estafada por más de siete millones de pesos.

De acuerdo a fuentes consultadas por este matutino, la damnificada radicó la denuncia días atrás en la Dirección General de Investigaciones del barrio Chijra de la ciudad capital.

La mujer relató a los efectivos que estaba navegando por internet, cuando vio una publicación de una presunta empresa expendedora de combustibles donde ofrecía un cuarenta por ciento de descuento para quienes accedan al link.

Posteriormente, fue contactada por un presunto operador que mediante engaños tuvo acceso a una cuenta bancaria de la víctima, realizó un préstamo de 7 millones 260 mil pesos y los transfirió a diferentes cuentas.