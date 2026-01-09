El BCRA devolvió el swap de EE.UU. utilizado antes de las elecciones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó este miércoles que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, dentro del acuerdo de estabilización cambiaria por US$20.000 millones anunciado el 20 de octubre pasado.

Según detalló la autoridad monetaria, se trata de un swap de monedas que establece términos para operaciones bilaterales. Fuentes oficiales aclararon que, a pesar de la devolución del monto utilizado, el acuerdo continúa activo y disponible.

La noticia se conoció el mismo día en que el Gobierno argentino canceló vencimientos de bonos por más de US$4200 millones, utilizando fondos provenientes de privatizaciones, compras de dólares en el mercado y un préstamo de bancos internacionales.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, se refirió a la cancelación a través de su cuenta de X, donde celebró la medida como un reflejo del “fortalecimiento financiero” de Argentina. “Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la iniciativa ‘América Primero’”, señaló Bessent, funcionario de la administración de Donald Trump.

Bessent explicó que el Fondo de Estabilización Cambiaria se utilizó para responder a una presión urgente de liquidez sobre el tipo de cambio y la estabilidad financiera del país. Agregó que Estados Unidos fue el único capaz de actuar con la rapidez necesaria en octubre pasado, y remarcó que la operación nunca implicó pérdidas para su país.

“Nuestra nación recibió el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense”, afirmó.

Los términos exactos de la operación son confidenciales, aunque se pudo conocer que el monto utilizado antes de las elecciones legislativas ascendió a US$2500 millones, según revelaron las estadísticas oficiales publicadas por ambas instituciones.

El secretario del Tesoro norteamericano también destacó que los mercados de deuda ya están cubriendo las necesidades financieras de Argentina tras la estabilización alcanzada, y renovó el apoyo de Washington al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo.

“Anticipamos que continuarán progresando. Esperamos continuar con nuestro entusiasta apoyo al presidente Milei y a la Argentina”, concluyó Bessent.