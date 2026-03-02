Uquía inició el Ciclo Lectivo 2026 con un fuerte mensaje de acompañamiento e inclusión educativa

La comunidad educativa de Uquía dio inicio al Ciclo Lectivo 2026 en un acto encabezado por el vicegobernador Alberto Bernis y la ministra de Educación Daniela Teseira, acompañados por el comisionado municipal Josué Aquino, la intendenta de Humahuaca Karina Paniagua, los legisladores Noelia Quispe y Diego Cruz, directivos, equipos técnicos, docentes, estudiantes y familias.

Durante la ceremonia, el vicegobernador transmitió el saludo del gobernador Carlos Sadir y subrayó el valor institucional del inicio de clases.

“La educación es el pilar fundamental del desarrollo y crecimiento de nuestros pueblos”, expresó Bernis.

Asimismo, destacó el esfuerzo sostenido para fortalecer la infraestructura escolar en todo el territorio provincial y reafirmó la decisión de consolidar una educación inclusiva, con acompañamiento integral a cada estudiante.

Con la declaración formal, dejó oficialmente inaugurado el Ciclo Lectivo 2026 en los tres niveles educativos del complejo escolar.

Educación como decisión política y compromiso social

Por su parte, la ministra Daniela Teseira puso el foco en el sentido pedagógico del comienzo de clases.

“No es solo cumplir el calendario académico, es reafirmar la decisión de cuidar la escuela, fortalecerla y acompañarla”, sostuvo.

La titular de la cartera educativa remarcó que el trabajo previo incluyó tutorías y acompañamiento pedagógico para garantizar los 190 días efectivos de clase. Además, señaló que desde su asunción el 22 de diciembre de 2025 se avanzó en la reorganización de equipos y en una agenda centrada en la articulación interministerial y la inclusión educativa.

Una jornada cargada de emoción y comunidad

La directora de la Escuela Nº 27, María Elena Lamas, destacó la predisposición del plantel docente —del cual el 80% es nuevo— y señaló que las familias recibieron el inicio del ciclo con expectativas positivas.

El comisionado municipal Josué Aquino calificó la jornada como “un día de mucha algarabía y festejo” y sostuvo que la educación ocupa un lugar central en la construcción del futuro de Uquía.

Durante el acto, el párroco David Bazán realizó la bendición de las instalaciones y la ceremonia concluyó con un emotivo pase de nivel de niños que egresaron del nivel inicial para comenzar la primaria, gesto simbólico que marcó el inicio de una nueva etapa para toda la comunidad educativa.