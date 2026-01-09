Esta noche Angelo Aranda en los 60 del festival Jesús María

Angelo Aranda, el artista formoseño pero acunado en jujuy hace más de 15 años se presentará hoy en la apertura de la edición histórica de Jesús María

Esta noche se encienden las luces del anfiteatro José Hernández para dar inicio a la edición número 60 del Festival Nacional de Doma y Folklore, y la provincia de Formosa tendrá un protagonismo especial en esta noche inaugural.

Angelo Aranda pisará el escenario mayor del folklore nacional, marcando presencia formoseña en una de las grillas más convocantes del país. Aranda es, junto a Lázaro Caballero, uno de los embajadores de la provincia confirmados para esta edición especial de las "Bodas de Diamante" del festival.

A horas de su presentación, el artista expresó la importancia de este momento a través de sus redes sociales, destacando el camino recorrido desde sus inicios en el interior: "Vengo de abajo, del monte, del canto sincero... y hoy la voz llega a este escenario tan grande de nuestra patria gaucha".

El show de Aranda formará parte de una noche vibrante que comparte cartelera con figuras como Los Palmeras, Q’ Lokura y Los 4 de Córdoba.Con la emoción de "vivir uno de esos sueños que parecen lejanos cuando uno empieza", Angelo Aranda lleva hoy la bandera y el sonido de Formosa ante miles de espectadores en el festival más importante de la jineteada y el folklore.