Ruta nacional Nº 34
fatalidad
Barrio San Francisco de Álava
triple femicidio
El Carmen
Capital jujeña
alto comedero
PERICO
ruta nacional Nº 34
Colonia Santa Rosa

Ruta nacional Nº 34

Controlan incendio forestal

El foco ígneo se inició en inmediaciones del cementerio municipal.

Sabado, 04 de octubre de 2025 23:36
TRABAJO | MÁS DE 8 COMBATIENDO EL FUEGO.

Bomberos de la Policía de la provincia junto a otros equipos de emergencias tuvieron una intensa noche de trabajo tras desatarse un vasto incendio de pastizales y arbustos en la ruta nacional N° 34, a la altura del cementerio municipal de libertador General San Martín.

El fuego se inició el jueves a la tarde y consumió rápidamente un área de unos 150 metros de vegetación, según el reporte brindado por el subcomisario Julio Díaz, jefe del Cuartel de Bomberos UR4.

La rápida propagación de las llamas puso en serio riesgo el tendido de cables de media tensión, obligando a que, además de los bomberos, se movilizara de urgencia personal de Ejesa para evaluar la infraestructura eléctrica.

La magnitud del siniestro requirió la inmediata colaboración interinstitucional.

A la dotación local se sumó una cuadrilla especializada de Incendios Forestales de San Pedro, para encarar la extinción.

Los equipos trabajaron de manera coordinada durante varias horas, logrando controlar y sofocar por completo el foco ígneo. Las labores se extendieron hasta pasada la medianoche del viernes.

 

