Interceptaron una camioneta con casi 12 mil paquetes de cigarrillos y 157 kilos de hojas de coca

El hecho se registró ayer en horas de la tarde, cuando efectivos del Escuadrón 20 “Orán” realizaban control vial sobre la Ruta Nacional N° 34, localidad salteña de Colonia Santa Rosa.

Advirtieron la aproximación de una camioneta Toyota Hilux, el conductor antes de acercarse al dispositivo de la Fuerza, realizó dos giros en "U" y aceleró bruscamente la marcha, golpeando el brazo de un gendarme.

Inmediatamente, los funcionarios iniciaron un seguimiento controlado del rodado fugado y fueron informados que el mismo había sufrido un siniestro vial sobre el kilómetro 1.301, cuando pretendió sobrepasar dos camionetas que estaban estacionadas sobre la banquina y colisionó contra un camión de gran porte.

El personal de la Fuerza constató que el vehículo estaba ocupado por una pareja e inspeccionó el interior del rodado, hallando 11.950 atados de cigarrillos extranjeros y 157 kilos de hojas de coca en estado natural.

Gendarmeria detuvo al conductor y secuestró la mercadería ilegal como así también el rodado, mientras que la mujer quedó supeditada a la causa.

Intervinieron en este hecho, la Fiscalía Penal de Colonia Santa Rosa y el personal de ARCA "Orán".