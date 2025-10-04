°
4 de Octubre,  Jujuy, Argentina
TEMAS

Policiales

Interceptaron una camioneta con casi 12 mil paquetes de cigarrillos y 157 kilos de hojas de coca

En un operativo de control vial realizado sobre la ruta nacional 34 en la localidad salteña de Colonia Santa Rosa, efectivos de Gendarmeria Nacional interceptaron una camioneta que intentó darse a la fuga tranportando mercadería ilegal.

Sabado, 04 de octubre de 2025 19:35

El hecho se registró ayer en horas de la tarde, cuando efectivos del Escuadrón 20 “Orán”  realizaban control vial sobre la Ruta Nacional N° 34, localidad salteña de Colonia Santa Rosa.

Advirtieron la aproximación de una camioneta Toyota Hilux, el conductor antes de acercarse al dispositivo de la Fuerza, realizó dos giros en "U" y aceleró bruscamente la marcha, golpeando el brazo de un gendarme. 

Inmediatamente, los funcionarios iniciaron un seguimiento controlado del rodado fugado y fueron informados que el mismo había sufrido un siniestro vial sobre el kilómetro 1.301, cuando pretendió sobrepasar dos camionetas que estaban estacionadas sobre la banquina y colisionó contra un camión de gran porte.   

El personal de la Fuerza constató que el vehículo estaba ocupado por una pareja e inspeccionó el interior del rodado, hallando 11.950 atados de cigarrillos extranjeros y 157 kilos de hojas de coca en estado natural.

Gendarmeria detuvo al conductor y secuestró la mercadería ilegal como así también el rodado, mientras que la mujer quedó supeditada a la causa. 

Intervinieron en este hecho, la Fiscalía Penal de Colonia Santa Rosa y el personal de ARCA "Orán".

 

Temas de la nota

Últimas noticias

