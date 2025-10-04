Ingresó a robar a una feria y fue reducido por el sereno

Un sereno de una feria del barrio Alto Comedero de la capital jujeña redujo a golpes a un hombre que había ingresado a robar a uno de los puestos.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la tarde del viernes pasado en el predio "Tonino", ubicado en la intersección de Undiano y Cantezano del mencionado sector barrial.

En esas circunstancias, el hombre a cargo de la seguridad del predio observó el ingreso de un hombre, que de inmediato se dirigió a unos de los puestos y empezó a sustraer prendas de vestir.

El trabajador no dudó en enfrentar al delincuente, quien en un momento opuso resistencia e intentó intercambiar golpes de puño con el sereno, por lo que fue brutalmente agredido en distintas partes del cuerpo, hasta ser reducido.

Los efectivos de la Seccional 33º tomaron conocimiento del hecho a través del sistema de emergencia 911 y una vez que una comisión de policías se hizo presente en el lugar, trasladó al protagonista a la sede policial.

Por otra parte, se supo que el inculpado tuvo que ser examinado por el médico policial, porque acusaba dolores en distintas partes del cuerpo, luego de haber sido reducido por el sereno.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien una vez que solicitó la identificación del sospechoso, tomó conocimiento que cuenta con un frondoso prontuario de antecedentes penales por delitos de similares características y registra una libertad condicional, más prohibición de salida al país por otra causa.

Los efectivos de la Seccional 33º de Alto Comedero quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del representante fiscal.