5 de Octubre, Jujuy, Argentina
Perico

Secuestran motocicletas en importantes operativos

Varios de los rodados presentaba pedido de secuestro activo.

Sabado, 04 de octubre de 2025 23:34
DESPLIEGUE | A CARGO DEL GRUPO DINÁMICO DE PREVENCIÓN AL DELITO

Efectivos de la Unidad Regional Seis (UR6) de Perico, continúa reforzando los controles preventivos y de identificación vehicular en distintos puntos de la ciudad, con resultados positivos.

Durante los últimos días, personal del Grupo Dinámico de Prevención al Delito, realizó diversas verificaciones de motovehículos mediante el sistema Sifcop, donde se procedió al secuestro de una motocicleta marca Honda Wave de 11 cc de cilindradas, la que registraba un pedido de secuestro vigente.

Además los efectivos procedieron al secuestro de una moto marca Brava Aquino de 200 cc de cilindradas, como así también una Motomel S2 de 150 cc de cilindradas, una Corven Mirage de 110 cc y una Honda Wave de 110 cc, porque los conductores no cumplían con la documentación requerida.

En el mismo contro vehicular diagramado, los efectivos procedieron además al secuestro de otro rodado, marca Yamaha YBR de 125 cc, la que registraba pedido de secuestro vigente.

Una fuente cercana a la investigación, que fue consultada por nuestro diario, nos confió que la ciudad de Perico es uno de los lugares en la provincia que su parque motovehicular llega casi a la misma cantidad de habitantes y una importante de sus conductores no cuentan con los papeles que se exigen para su circulación.

Los rodados quedaron secuestrados a disposición de la Jusiticia, por disposición del representante fiscal del Ministerio Público de la Acusación.

 

