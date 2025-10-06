°
6 de Octubre, Jujuy, Argentina
Labor por la inclusión

Tres jóvenes completaron pasantías en el municipio

Los chicos pertenecen a la Asociación "Todos Juntos", que atiende a personas con discapacidad.

Lunes, 06 de octubre de 2025 00:00
ALEGRÍA | FUNCIONARIOS MUNICIPALES E INTEGRANTES DE “TODOS JUNTOS”, JUNTO A LOS CHICOS QUE FINALIZARON PASANTÍAS.

La comuna capitalina llevó adelante la entrega de certificados a tres jóvenes de la Asociación "Todos Juntos" que finalizaron exitosamente su pasantía en diferentes áreas municipales. Durante tres meses, Antonella Zegada, Ismael Pablo Sánchez y Ariadna Urzagasti formaron parte de equipos de trabajo en sectores como mesa de entrada, panadería y huerta, adquiriendo herramientas prácticas para su futuro laboral y fortaleciendo el vínculo entre el municipio y las instituciones que promueven la inclusión.

El secretario de Desarrollo Humano del municipio, Rodrigo Altea, destacó que esta iniciativa "forma parte de una política pública y de una acción comunitaria que tiene que ver con brindar oportunidades de primeras experiencias laborales a personas con discapacidad". Además, remarcó que "se trata de un trabajo serio y meticuloso que comienza con la identificación de los perfiles, continúa con el acompañamiento de las familias y se sostiene con una tarea constante desde el área de Asistencia e Inclusión".

En ese sentido, el funcionario municipal subrayó que "estos resultados son altamente nutritivos para todos -institución, familia y municipio- porque nos ayudan a construir una sociedad más inclusiva. Los jujeños somos empáticos, pero necesitamos conocer a través de la experiencia".

Habrá otro grupo

Por su parte, Patricio Carrillo, titular de la Asociación "Todos Juntos", expresó su satisfacción por el desarrollo del proyecto: "Fue una experiencia muy enriquecedora, tres meses de mucho trabajo y aprendizaje. Desde la institución estamos sumamente conformes por la seriedad y el compromiso con que la Municipalidad encaró este proceso. Los jóvenes adquirieron muchas herramientas para su futuro laboral y ya están desempeñándose en distintos ámbitos", destacó.

Carrillo adelantó que "ya se prepara un segundo grupo de tres pasantes que iniciará su experiencia en la segunda quincena de octubre", resaltando que "la inclusión comienza con el conocimiento y con acercarse a la discapacidad desde el trabajo compartido".

 

