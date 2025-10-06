Importante descenso de temperatura

Comienza una nueva semana y debemos decir que el día de hoy será muy agradable a comparación de ayer y el sábado en donde el calor se hizo sentir muchísimo.

Para hoy se anticipa cielo nublado con una temperatura máxima de 21 grados sin probabilidades de precipitaciones.

En la zona de Perico para hoy se anticipa cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 24 grados. Mientras que en San Pedro será un día con cielo parcialmente nublado y máxima de 28 grados.

En Humahuaca se espera cielo algo nublado con máxima de 28 grados. En La Quiaca se anticipa una temperatura máxima de 25 grados con cielo parcialmente nublado.