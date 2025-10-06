°
6 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Eco taxi
inclusión
Juegos Evita
Feria del Pan Casero
El tiempo en Jujuy
Copa Robótica
premio nobel
Anmat
Importación
Australia
Eco taxi
inclusión
Juegos Evita
Feria del Pan Casero
El tiempo en Jujuy
Copa Robótica
premio nobel
Anmat
Importación
Australia

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en jujuy

Importante descenso de temperatura

Para hoy se anticipa una temperatura máxima de 21 grados con cielo nublado.

Lunes, 06 de octubre de 2025 07:55

Comienza una nueva semana y debemos decir que el día de hoy será muy agradable a comparación de ayer y el sábado en donde el calor se hizo sentir muchísimo.

Para hoy se anticipa cielo nublado con una temperatura máxima de 21 grados sin probabilidades de precipitaciones.

En la zona de Perico para hoy se anticipa cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 24 grados. Mientras que en San Pedro será un día con cielo parcialmente nublado y máxima de 28 grados.

En Humahuaca se espera cielo algo nublado con máxima de 28 grados. En La Quiaca se anticipa una temperatura máxima de 25 grados con cielo parcialmente nublado.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD