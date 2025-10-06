ETJ061025-015N01-Destacaron desempeño de alumnos en la Copa Robótica

En Palpalá, declararon de Interés Legislativo, Cultural y Educativo la participación del Colegio N°1 "Domingo Faustino Sarmiento" y de la Escuela de Educación Técnica N°1 "General Savio" en la Copa Robótica. El proyecto de la concejal Hebe Callejo tuvo como objetivo "destacar su desempeño y clasificación de la fase provincial el pasado 12 de agosto, en el Centro de Innovación Educativa".

El proyecto fue tratado en el Concejo Deliberante y aprobado por unanimidad, reconociendo "la labor docente, mentores y directivos que impulsaron y acompañaron a los alumnos para alcanzar tal logro", según puso de relieve la iniciativa que fue sancionada por los ediles palpaleños.

Proyección de estudiantes

También se señaló que la destacada participación de los estudiantes y docentes del Colegio N°1 "Domingo Faustino Sarmiento" y de la Escuela de Educación Técnica N°1 "General Savio" en la Copa Robótica, en las diferentes instancias de estas competencias educativas y tecnológicas, que promueven la innovación en el ámbito escolar, sirven de proyección en el mundo de la tecnología y la ciencia por parte de estudiantes palpaleños.

La Copa Robótica es una competencia de carácter educativo y formativo que estimula el pensamiento lógico, la creatividad, el trabajo en equipo y el uso de herramientas tecnológicas, en el marco del enfoque Steam, que integra las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

De la misma participaron más de medio centenar de escuelas de nivel medio, entre las cuales 16 instituciones educativas avanzaron a la instancia provincial. El Colegio N°1 "Domingo Faustino Sarmiento" y la Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Savio" fueron seleccionados para representar a Palpalá.

"La clasificación representa un motivo de orgullo para la ciudad, porque pone en valor el compromiso de las instituciones, docentes y estudiantes con la formación en competencias del siglo XXI, posicionando a Palpalá como un referente en el impulso a la educación tecnológica, la innovación y el desarrollo educativo local", indicó la edil autora del proyecto en los fundamentos.