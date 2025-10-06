°
6 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Eco taxi
inclusión
Juegos Evita
Feria del Pan Casero
El tiempo en Jujuy
Copa Robótica
premio nobel
Anmat
Importación
Australia
Nacionales

Lanzan la importación de 50.000 autos híbridos para 2026

Permitirán el ingreso al país sin aranceles. 

Lunes, 06 de octubre de 2025 09:21

El gobierno nacional lanzó una convocatoria para importar 50.000 autos eléctricos e híbridos durante 2026 sin aranceles y las empresas con producción local y los importadores tienen hasta el 13 de octubre inclusive para acceder al cupo.

La medida se implementa a través de la Resolución 377/2025 de la Secretaría de Industria publicada hoy en el Boletín Oficial.

El valor FOB de los vehículos importados debe ser de hasta US$ 16.000.

La medida incluye diferentes tipos de tecnologías de motorización. Se incluyen vehículos completamente eléctricos, híbridos, híbridos mild, e híbridos enchufables.

Los modelos compiten en todos los segmentos con los automóviles tradicionales con oferta ya existente en el mercado.

Los primeros vehículos híbridos y eléctricos del llamado 2026 podrán ingresar al país en los primeros días de enero.

La presente convocatoria también incluye una opción para registrarse en lista de espera.

Esta lista corresponde a la importación de vehículos del cupo 2025 que sean desistidos o cuyas condiciones hayan sido incumplidas por los oferentes originales.

Durante este año 50.000 vehículos fueron adjudicados en dos tandas a partir del decreto 49/25.

Se espera que para enero de 2026 el total ingresado de las primeras dos convocatorias sea de más de 40.000 unidades.

Temas de la nota

