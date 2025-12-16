Un hombre fue detenido con bienes de dudosa procedencia y mientras intentaba forzar un vehículo estacionado.

Según las fuentes consultadas por este matutino, el hecho tuvo lugar el pasado domingo alrededor de las 3.10 en el pasaje Tupac Amaru, ubicado entre las calles Iriarte y Uriondo del barrio Gorriti de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que una comisión de efectivos policiales que recorría el sector de manera preventiva, se percató sobre la presencia de un hombre que se encontraba detrás de un automóvil estacionado con aparente intenciones de forzar una de las puertas.

El inculpado de 36 años fue interceptado de inmediato, pero se tornó agresivo y vociferó insultos y amenazas a los efectivos.

Sin embargo fue reducido y al realizarle una requisa, los efectivos hallaron una mochila que en su interior tenía documentación de otra persona. Al ser consultado sobre la misma, el sujeto no pudo justificar la procedencia.

Por tal motivo el protagonista fue detenido y trasladado a la Seccional 2° del barrio Gorriti, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras que los bienes fueron secuestrados y luego entregados a su legítimo propietario.