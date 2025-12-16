Los campeones 2025

La Municipalidad de Palpalá, bajo la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, cerró el año con broche de oro al ser sede de las finales de la Copa Jujuy de Vóley y Hándbol. Esta definición no solo consolidó a Palpalá como un epicentro deportivo a nivel provincial, sino que también reafirmó el compromiso con el desarrollo y promoción del deporte. Las finales se disputaron en las instalaciones del estadio Olímpico de la ciudad.

En hándbol cerró con la final femenina donde se enfrentaron Universitario "23 de Agosto" y Sportivo Rivadavia; que se consagró campeón este último club. En tanto que, en masculino, lo hicieron Sportivo Rivadavia contra Universitario "23 de Agosto" que terminó festejando.

Palpalá se constituyó en epicentro deportivo provincial para recibir a los equipos finalistas de la Copa Jujuy de Hándbol, una competencia que, según Sergio Molina, coordinador de la Secretaría de Deportes, fue un "desafío muy complicado" pero con un balance "muy positivo". Más adelante, destacó la importancia de este tipo de competencias para el crecimiento del hándbol, especialmente en un año de transición para la Federación. "La Copa Jujuy vino a empoderar al hándbol, a darle competencia, es lo que nos hacía falta durante este año".

Por otra parte, Molina agradeció la predisposición del municipio de Palpalá, resaltando el trabajo conjunto: "Agradecemos al señor intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, por todo, ha sido muy gratificante poder trabajar en conjunto", señaló.

Más adelante, Luis Moreno, jefe de Gabinete de la Municipalidad, expresó su satisfacción por el éxito de las finales y el apoyo al deporte. "Muy contento de que otra vez Palpalá sea sede y poder albergar estas instancias definitorias, tenemos un estadio Olímpico que es orgullo para la provincia", agregando que "como siempre nuestro intendente, impulsa a Palpalá como ciudad de eventos, y no solamente en lo que es espectáculo, show, sino también en toda la parte deportiva".

En la rama femenina, el Club Rivadavia de El Carmen se coronó campeón, con un equipo que demostró gran fortaleza y estrategia. Sebastián Segovia, entrenador del combinado, destacó el alto nivel del partido final y agradeció "por volver a retomar esta actividad del hándbol que venía olvidada y al municipio de Palpalá por brindarnos todo este maravilloso marco", expresó. Asimismo, Jessica Guata, arquera del equipo, añadió: "Fue un partido muy intenso desde el comienzo, nos tratamos de fortalecer mucho en la defensa, más que nada", sintetizó.

En la rama masculina, el equipo de Universitario se llevó el título, venciendo a Rivadavia en un encuentro muy disputado. Osvaldo Alarcón, figura del equipo, resaltó la dificultad y la importancia de mantener la concentración en todo momento. "Un partido muy difícil siempre con Rivadavia, por suerte pudimos aprovechar todas las que tuvimos, con la cabeza siempre en la pelota, y por suerte nos llevamos la victoria", selló.