"Eco taxi", más de 500 usuarios el primer día

En tiempos complejos para los taxistas de Jujuy, debido al arribo de aplicaciones como Uber o Didi que generan una fuerte competencia debido a los costos y el uso ilegal de las mismas, choferes y dueños de taxis decidieron innovar con una aplicación propia, "Eco taxi".

Mónica Bartolome, delegada gremial de taxistas, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, comentó acerca de la repercusión y el recibimiento de la app en la comunidad jujeña.

"Es una aplicación pura y exclusivamente para taxistas, para trabajadores que estamos debidamente registrados y que tenemos permiso para transportar pasajeros. Es una aplicación que viene de Buenos Aires y que hace seis años que la están utilizando allá", señaló la referente.

Al respecto comentó que ya lleva más de 10 días disponible, y en las primeras 24 horas ya tenía más de 500 usuarios registrados. "Nos llevamos una gran sorpresa, ya que el primer día que lanzamos la aplicación, en dos horas ya habíamos tenido 556 usuarios que habían bajado la aplicación. Hoy ya contamos con muchos más", dijo la referente.

Cabe destacar que actualmente la aplicación "Eco taxi", cuenta con alrededor de 120 choferes, todos debidamente registrados. Los interesados tanto usuarios como taxistas deben descargarse la app a través de Play store, haciendo click en "Eco taxi", luego registrarse y así acceder al servicio.

Sobre la app

La aplicación, que ya tiene más de un millón de descargas, no tiene tarifa variable ni se maneja dependiendo de la demanda. "A los pasajeros les va a servir el servicio porque es una aplicación que maneja una tarifa única de $600/kilómetro, no tiene dinámica variable", explicó Bartolome, aclarando que es una tarifa estándar que no se ve afectada por los feriados ni fines de semana.

Finalmente, manifestó que están esperanzados, porque es una nueva herramienta que les ayudará a competir en igualdad de condiciones.