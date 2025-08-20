Hoy, sesión en Diputados abarcando múltiples temas

El proyecto de Resolución de la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2023 y el tratamiento del decreto - acuerdo de creación del nuevo Programa de Infraestructura de datos espaciales, integran el orden del día de la 7ma sesión ordinaria convocada para hoy, desde las 10, en la Cámara de Diputados.

En lo que respecta a comunicaciones del Poder Ejecutivo, figuran las notas solicitando acuerdo para designar: como juez unipersonal del Trabajo Sala II Vocalía N° 6 al abogado José Alberto García; y como defensores Público Oficial Penal en San Pedro de Jujuy a Lina Valeria Cortez y en San Salvador de Jujuy a Nilo Gastón Fernández Montini.

Obtuvieron despachos de comisión la Modificación de la Ley N° 6.059 de Superación progresiva del estado de emergencia del transporte y Regularización del transporte alternativo por automotor; el proyecto de resolución que expresa preocupación y rechazo por la disolución del Instituto Nacional Belgraniano; entre otros.

Tomarán estado parlamentario los proyectos de ley de Exención del 100% del impuesto de sellos a la razón social Industrias Zapla SA, por toda operación relacionada con su actividad industrial; de Incorporación en establecimientos educativos de Jujuy de placas conmemorativas para excombatientes de Malvinas; de Exención de ingresos brutos al cultivo de tabaco; del Ejercicio de la actividad farmacéutica y de la habilitación de establecimientos farmacéuticos; de Creación del Consejo productivo de Jujuy; de Actualización de emergencia del salario de bolsillo de estatales y docentes; de Modificación de la Ley N° 5.186 Código de procedimientos mineros; y de Modificación del artículo 2 de la Ley N° 6.059 de Superación progresiva del estado de emergencia del transporte y regularización del transporte alternativo por automotor, y otros proyectos.

En relación a los proyectos de resolución, figuran entre otros el de interpelación al secretario de Seguridad, Juan Pulleiro y al ministro de Hacienda, Federico Cardozo sobre el funcionamiento de los juzgados contravencionales; y de modificación del artículo 57 del reglamento interno de la Legislatura de Jujuy para la creación de la Comisión de Inteligencia Artificial.

Respecto a los proyectos de declaración figura el que solicita al Ejecutivo nacional a través de la Secretaría de Educación de la Nación adecué y actualice los montos de la Beca Manuel Belgrano de acuerdo al índice de inflación período 2023 - 2025.

Y en lo referido a proyectos de solicitud de informes, figuran sobre el desarrollo del Promace, implementación de la Ley N° 6.208 aplicación de la educación sexual integral, y sobre los desalojos en la Finca El Pongo.