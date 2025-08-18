¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

18 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Cámara de Diputados
salud
Ciudad de las Artes
Escuela Nº 435
Encuentro Nacional de Educadores
Día del Niño
jujeños por el extranjero
Santo Patrono
alto comedero
Elecciones 2025

Escuela Nº 435

Piden no haya tanta diferencia entre turnos

Madres aprecian que hay muchas preferencias por la mañana.

Lunes, 18 de agosto de 2025 05:26

Un grupo de madres del turno tarde de la Escuela Nº 435 "Profesor Humberto Justo Agüero" del barrio 337 Viviendas de Alto Comedero expresó su malestar por las grandes diferencias que se producen entre las actividades que desarrolla el turno mañana del establecimiento, en el que se encuentra a cargo la directora; respecto del turno tarde en donde se desempeña una vicedirectora.

El caso más reciente fue el Día del Niño, fecha que durante el horario matutino se celebró con fiesta, compartir y juegos; mientras que por la tarde no se permitió organizar.

Otro ejemplo fue el acto por la promesa a la Bandera y la posibilidad de contar con la fotografía junto a familiares de los estudiantes; que durante la mañana se cumplió sin problema mientras que por la tarde los padres debieron solicitar de forma insistente que se respete.

El pedido es que no haya tanta diferencia entre turnos.

El caso más reciente fue el Día del Niño, fecha que durante el horario matutino se celebró con fiesta, compartir y juegos; mientras que por la tarde no se permitió organizar.

Otro ejemplo fue el acto por la promesa a la Bandera y la posibilidad de contar con la fotografía junto a familiares de los estudiantes; que durante la mañana se cumplió sin problema mientras que por la tarde los padres debieron solicitar de forma insistente que se respete.

El pedido es que no haya tanta diferencia entre turnos.

 

