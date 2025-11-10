Secuestran elementos de pesca ilegal durante un operativo

El Comando de Prevención Rural y Ambiental de la Policía jujeña llevó a cabo un operativo de control el pasado 5 de noviembre en el río Lavayén, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la veda de pesca dispuesta por la resolución N°362/25.

El procedimiento fue desarrollado por personal de las bases San Lucas y Santa Clara mediante patrullajes vehiculares y paradas estratégicas en distintos sectores del cauce.

Pasada las 19 horas, los efectivos detectaron a dos hombres pescando en un área prohibida, próxima al puente de la Ruta Provincial N°1.

Tras la intervención, se labró un acta de infracción a la Ley N°5860/14 y se secuestraron todos los elementos utilizados durante la actividad ilícita.

Las actuaciones fueron elevadas a las autoridades competentes para las sanciones correspondientes, además de iniciarse un expediente requerido por el Ministerio de Medio Ambiente

El operativo se extendió hasta horas de la noche y reafirma el compromiso del Comando de Prevención Rural y Ambiental con la protección del ecosistema jujeño y la vigilancia constante en ríos y zonas naturales de la provincia.