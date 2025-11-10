°
10 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Yanina Latorre
Franco Colapinto
Nueva Delhi
Día de la Tradición
Día de la Tradición
pesca ilegal
Yanina Latorre
Franco Colapinto
Nueva Delhi
Día de la Tradición
Día de la Tradición
pesca ilegal

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
VEDA DE PESCA

Secuestran elementos de pesca ilegal durante un operativo en el río Lavayén

El operativo, realizado por personal de las bases San Lucas y Santa Clara, se ejecutó mediante paradas estratégicas y patrullajes vehiculares.

Lunes, 10 de noviembre de 2025 18:36

El Comando de Prevención Rural y Ambiental de la Policía jujeña llevó a cabo un operativo de control el pasado 5 de noviembre en el río Lavayén, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la veda de pesca dispuesta por la resolución N°362/25.

El procedimiento fue desarrollado por personal de las bases San Lucas y Santa Clara mediante patrullajes vehiculares y paradas estratégicas en distintos sectores del cauce.

Pasada las 19 horas, los efectivos detectaron a dos hombres pescando en un área prohibida, próxima al puente de la Ruta Provincial N°1.

Tras la intervención, se labró un acta de infracción a la Ley N°5860/14 y se secuestraron todos los elementos utilizados durante la actividad ilícita.

Las actuaciones fueron elevadas a las autoridades competentes para las sanciones correspondientes, además de iniciarse un expediente requerido por el Ministerio de Medio Ambiente

El operativo se extendió hasta horas de la noche y reafirma el compromiso del Comando de Prevención Rural y Ambiental con la protección del ecosistema jujeño y la vigilancia constante en ríos y zonas naturales de la provincia.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD