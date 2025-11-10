°
10 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Municipios

Llega la quinta edición de “Jujuy Florece” a la avenida 19 de Abril

Del 14 al 16 de noviembre la ciudad se llenará de color con la tradicional feria Jujuy Florece 2025

Lunes, 10 de noviembre de 2025 18:45

Como cada año, el evento reunirá a los 48 productores asociados dedicados al rubro vivero y jardinería, quienes exhibirán una amplia variedad de plantas ornamentales, flores y productos relacionados.

Además, se desarrollarán cursos y disertaciones sobre el cuidado del jardín y el crecimiento saludable de las plantas, a cargo de profesionales y especialistas de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).

La Avenida 19 de Abril será nuevamente el punto de encuentro para celebrar la naturaleza con la quinta edición de “Jujuy Florece”, que se desarrollará del 14 al 16 de noviembre de 8 a 21 horas.

El evento, organizado por el Municipio capitalino, reunirá a más de 40 productores locales y ofrecerá venta de plantas, flores, artículos de jardinería, talleres, charlas ambientales y espectáculos artísticos para toda la familia.

