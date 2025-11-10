Jujuy celebra el Día de la Tradición

La conmemoración inició con el solemne izamiento de la Bandera Nacional y de la Bandera Nacional de la Libertad Civil en la explanada de Casa de Gobierno, mientras se entonaban las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Posteriormente, las autoridades y representantes gauchos se dirigieron al Salón de La Bandera del Palacio de Gobierno para realizar la tradicional colocación de una ofrenda floral, en un gesto de respeto a los símbolos patrios.

El presidente de la Federación Gaucha Jujeña, Mario Mendoza, subrayó la importancia de la fecha para la comunidad: "Para los jujeños y el gauchaje es importante tener presente nuestras tradiciones", afirmó Mendoza, destacando además la positiva incorporación de las nuevas generaciones a estas actividades, asegurando así la continuidad de las costumbres ancestrales.

La celebración cobra especial significado al conmemorarse el 191° aniversario del nacimiento de José Hernández, el ilustre autor de El gaucho Martín Fierro. Desde 1939, este día ha sido el motor para que Argentina celebre sus tradiciones gauchas. Hernández es uno de los máximos representantes de la cultura nacional y la identidad criolla.

Una semana de tradición y cultura

El espíritu tradicionalista no se agota en un solo día, y la Secretaría de Cultura organizó una "Semana de la Tradición" para extender el homenaje: