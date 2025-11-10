Corte de tránsito por obras en plaza Belgrano

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informa a la comunidad que, en el marco de las obras que se están ejecutando en plaza Belgrano, este martes 11 de noviembre, a partir de las 04:00 y hasta las 00:00 del miércoles 12, permanecerá cortada la intersección de calle Belgrano y Canónigo Gorriti.

Desde el municipio solicitaron a los conductores y peatones circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en el lugar, con el objetivo de garantizar la seguridad durante el desarrollo de los trabajos.

Estas tareas forman parte del plan de puesta en valor de la glorieta de plaza Belgrano, que la Municipalidad lleva adelante con el propósito de recuperar y embellecer uno de los espacios más emblemáticos del centro de la ciudad.