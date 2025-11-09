°
9 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

HistoLetras
La opinión
LIGA PROFESIONAL
PRIMERA NACIONAL
Arbitraje
regional
Mountain Bike
hockey femenino
Fórmula Uno
MLS
HistoLetras
La opinión
LIGA PROFESIONAL
PRIMERA NACIONAL
Arbitraje
regional
Mountain Bike
hockey femenino
Fórmula Uno
MLS

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
Barrio Gorriti

Intentó apuñalar a un efectivo tras robar

Escapaba por los techos de los domicilios y fue detenido luego de una persecución. No hubo heridos.

Domingo, 09 de noviembre de 2025 22:53
APREHENSIÓN | UN EFECTIVO POLICIAL LO PERSIGUIÓ, DESARMÓ Y REDUJO AL LADRÓN.

Un hombre sustraía bienes de un domicilio, fue descubierto, protagonizó una persecución y arremetió con un arma blanca contra un efectivo. Terminó detenido, los bienes recuperados y no hubo que lamentar heridos.

Según establecieron las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado sábado alrededor de las 0.40 sobre un tramo de la avenida El Éxodo del barrio Gorriti de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de dos personas que se desplazaban por los techos de un domicilio.

De manera inmediata una comisión de efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 1 se constituyó en el lugar, desplegó un operativo cerrojo y logró individualizar a uno de los inculpados.

El sujeto protagonizó una persecución y cuando intentó esconderse en una edificación, fue interceptado por un efectivo. Allí extrajo un arma blanca de entre sus prendas y arremetió contra el uniformado, quien logró desarmarlo sin sufrir lesiones y reducirlo.

Durante el operativo el personal policial secuestró una guitarra con su respectiva funda y el arma blanca utilizada en la agresión.

Mientras que el inculpado de 42 años fue trasladado a la Seccional 2°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Por otra parte, el legítimo propietario de lo sustraído radicó la denuncia, al igual que el efectivo al que intentó herir, y recuperó sus bienes.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo del personal de la Seccional 2°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD