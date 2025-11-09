Intentó apuñalar a un efectivo tras robar

Un hombre sustraía bienes de un domicilio, fue descubierto, protagonizó una persecución y arremetió con un arma blanca contra un efectivo. Terminó detenido, los bienes recuperados y no hubo que lamentar heridos.

Según establecieron las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado sábado alrededor de las 0.40 sobre un tramo de la avenida El Éxodo del barrio Gorriti de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de dos personas que se desplazaban por los techos de un domicilio.

De manera inmediata una comisión de efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 1 se constituyó en el lugar, desplegó un operativo cerrojo y logró individualizar a uno de los inculpados.

El sujeto protagonizó una persecución y cuando intentó esconderse en una edificación, fue interceptado por un efectivo. Allí extrajo un arma blanca de entre sus prendas y arremetió contra el uniformado, quien logró desarmarlo sin sufrir lesiones y reducirlo.

Durante el operativo el personal policial secuestró una guitarra con su respectiva funda y el arma blanca utilizada en la agresión.

Mientras que el inculpado de 42 años fue trasladado a la Seccional 2°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Por otra parte, el legítimo propietario de lo sustraído radicó la denuncia, al igual que el efectivo al que intentó herir, y recuperó sus bienes.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo del personal de la Seccional 2°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.