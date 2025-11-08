“Un balance positivo de temporada”, dijo Morales

El presidente de Gimnasia, Walter Morales, reivindicó la participación del club en la temporada 2025 de la Primera Nacional, destacando no sólo los resultados deportivos, sino también los significativos logros alcanzados en el plano institucional, los cuales se reflejan en una administración ordenada, equilibrada y con proyección de crecimiento.

En este marco, el alto dirigente albiceleste reconoció sentir "enojo" y consideró que este sentimiento es "producto del gran trabajo que hicimos durante el año". "La ilusión era de todos, no solo del hincha", comentó.

En este sentido, aseguró que no dejará de pelear por "llevar a Gimnasia a Primera División", reafirmando su "trabajo, convicción, compromiso y esfuerzo que no terminaron en el partido con Deportivo Madryn".

"Deseo el ascenso, sueño con ascender", sostuvo. Estimó oportuno recalcar, que "ganar, ser campeón o ascender es muy difícil. Raúl Ulloa estuvo 24 años en la presidencia del club y obtuvo tres ascensos, es decir que en 21 años le fue mal" y subrayó que "esta gestión lleva 3 años, en los últimos dos clasificamos al reducido y estamos cada vez más cerca del objetivo".

Al trazar un balance de la temporada, estimó que es "positivo" y argumentó: "Volvimos a poner a Gimnasia en la pelea por el ascenso, situación que no se daba hacía mucho tiempo. Fue la mejor campaña en lo últimos 18 años".

Además, ponderó la vocación autocrítica de la dirigencia, indicando que "tomamos algunas decisiones correctivas en la comisión directiva". En lo personal, expresó estar "con la conciencia tranquila", para luego resaltar: "Pongo mi vida en Gimnasia".

Por otra parte, Morales hizo referencia a la salida de Matías Módolo, indicando que "nuestra prioridad siempre fue su continuidad".

"Módolo es un gran amigo, una persona a la que quiero mucho, que hizo una gran campaña al mando de nuestro plantel durante casi dos años", remarcó y apuntó que "a futuro será raro ver un entrenamiento de Gimnasia sin él".

Detalló que el jueves se reunió con el entrenador, oportunidad en la cual "me desmintió todo tipo de vínculo con otro club y le creí". "En este aspecto siempre fue honesto", aseveró.

Continuó puntualizando, que "tal vez él piense que no le di el tiempo necesario para pensar una decisión, pero los tiempos del técnico no son los mismos que los del club" y precisó que "tenemos que resolver rápido, analizar la situación de cada jugador, renovar el plantel, planificar la pretemporada y proyectar esquemas de trabajo".

Asimismo, expuso que "Módolo me manifestó su necesidad, la de su familia y la de su cuerpo técnico de cambiar de aire, lo cual siempre viene bien" y añadió que "también quería esperar hasta el fin de semana para escuchar propuestas".

En cuanto a la llegada de Hernán Pellerano, el elegido para dirigir a Gimnasia, dijo que "falta afinar algunas cosas" y estimó que "tal vez la próxima semana llegue a Jujuy con su cuerpo técnico".