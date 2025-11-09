°
9 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Club atlético Gorriti
Antigua Jazz Band
HistoLetras
La opinión
LIGA PROFESIONAL
PRIMERA NACIONAL
Arbitraje
regional
Mountain Bike
hockey femenino
Club atlético Gorriti
Antigua Jazz Band
HistoLetras
La opinión
LIGA PROFESIONAL
PRIMERA NACIONAL
Arbitraje
regional
Mountain Bike
hockey femenino

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
HÓCKEY FEMENINO

Jóckey de Tucumán gritó ayer campeón

Con un notable éxito transcurrió el Campeonato Regional de Clubes de Hóckey Sub 14 "B", en damas.

Domingo, 09 de noviembre de 2025 22:48
EL CAMPEÓN | JÓCKEY CLUB DE TUCUMÁN SE IMPUSO EN LA FINAL A SAN MARTÍN POR DOS A UNO.

Con notable éxito pasó por Jujuy el Campeonato Regional de Clubes de Hóckey Sub 14 "B", en damas, que organizó la Asociación Jujeña de la especialidad junto a la Secretaría de Deportes de la Provincia.

En el partido final del torneo, en duelo de tucumanas, Jóckey Club se impuso dos a uno a San Martín y se consagró merecidamente campeón. Ganó todos los encuentros que disputó y marcó 22 goles. El único tanto en contra que sufrió fue precisamente ayer.

Todos encuentros se jugaron en instalaciones del Suri Rugby Club, donde hubo un buen marco de público en los tres días de competencia.

Mientras que en los otros duelos de la víspera, Ciudad de Nieva derrotó 2 a 1 a Jujuy Hóckey, Tigres Rugby Club "B" venció por penales a Jockey Club "B", ambos de Salta, y Club Municipal de Chilecito (La Rioja) goleó a Universitario (Salta) por 5 a 0, alcanzando el tercer puesto en el campeonato del NOA.

Mejor jugadora del torneo y goleadora del torneo fue Nazarena Reyes, de Club Municipal.

La mejor arquera del certamen resultó ser Josefina Peñalva Rodríguez, de Jockey Club de Salta.

Mejor jugadora de la final fue Martina Vega Armanini, de Jockey Club de Tucumán.

Y árbitros en el duelo definitorio fueron Bruno Castro, Tomás Pereyra y Daiana Medina.

La Asociación Jujeña entregó recordatorios a los referís, directivos del torneo, directores de la Secretaría de Deportes de la Provincia y dirigentes del Suri. De esta manera, transcurrió un certamen que cumplió con creces con las expectativas previas.

Destacan la presencia jujeña

La coordinadora de los árbitros en el Regional de Clubes fue la jujeña Laura Avilés, quien fue felicitada por parte de la Asociación de Hóckey. También la entidad resaltó a los árbitros Nahuel Burgos, Alejandro Cáceres, Helen Quinteros y Juan Ignacio Olivera, que representan a la provincia

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD