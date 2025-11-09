Jóckey de Tucumán gritó ayer campeón

Con notable éxito pasó por Jujuy el Campeonato Regional de Clubes de Hóckey Sub 14 "B", en damas, que organizó la Asociación Jujeña de la especialidad junto a la Secretaría de Deportes de la Provincia.

En el partido final del torneo, en duelo de tucumanas, Jóckey Club se impuso dos a uno a San Martín y se consagró merecidamente campeón. Ganó todos los encuentros que disputó y marcó 22 goles. El único tanto en contra que sufrió fue precisamente ayer.

Todos encuentros se jugaron en instalaciones del Suri Rugby Club, donde hubo un buen marco de público en los tres días de competencia.

Mientras que en los otros duelos de la víspera, Ciudad de Nieva derrotó 2 a 1 a Jujuy Hóckey, Tigres Rugby Club "B" venció por penales a Jockey Club "B", ambos de Salta, y Club Municipal de Chilecito (La Rioja) goleó a Universitario (Salta) por 5 a 0, alcanzando el tercer puesto en el campeonato del NOA.

Mejor jugadora del torneo y goleadora del torneo fue Nazarena Reyes, de Club Municipal.

La mejor arquera del certamen resultó ser Josefina Peñalva Rodríguez, de Jockey Club de Salta.

Mejor jugadora de la final fue Martina Vega Armanini, de Jockey Club de Tucumán.

Y árbitros en el duelo definitorio fueron Bruno Castro, Tomás Pereyra y Daiana Medina.

La Asociación Jujeña entregó recordatorios a los referís, directivos del torneo, directores de la Secretaría de Deportes de la Provincia y dirigentes del Suri. De esta manera, transcurrió un certamen que cumplió con creces con las expectativas previas.

Destacan la presencia jujeña

La coordinadora de los árbitros en el Regional de Clubes fue la jujeña Laura Avilés, quien fue felicitada por parte de la Asociación de Hóckey. También la entidad resaltó a los árbitros Nahuel Burgos, Alejandro Cáceres, Helen Quinteros y Juan Ignacio Olivera, que representan a la provincia