“Qué ganas de ser equipo juntos”. el romántico cumpleaños de Nico Occhiato con Flor Jazmín

El cumpleaños de Nico Occhiato tuvo este año un condimento especial. Más allá de los festejos, la fecha quedó marcada por el mensaje que Flor Jazmín Peña le dedicó en redes sociales, un texto cargado de amor que volvió a emocionar a sus seguidores y que refleja la madurez de una historia que comenzó en 2019 y hoy se vive como una verdadera familia dentro y fuera de Luzu TV.

Según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas, la bailarina e influencer escribió: “Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Qué ganas de ser equipo juntos lo que me reste de vida. Me hacés muy feliz, pero no un feliz de frase cliché: un feliz que no sabía que se podía ser tan feliz. Gracias por mostrarme el mundo a través de tus ojos, porque siempre enriquece mi mirada. ¡Te amo! Ah, y feliz Navidad para todos”.

Sus palabras las acompaño con una selección de fotos y videos íntimos y significativos. La publicación no tardó en explotar de likes y comentarios. Lejos de ser un simple saludo, muchos interpretaron el posteo como una confirmación del momento pleno que atraviesan juntos.

Los mensajes de los fans se multiplicaron con frases como: “Ellos son felices, yo soy feliz”, “Nunca dejen de ser equipo” o “Puedo imaginar a Flor emocionándose mientras escribía esto”. Una seguidora resumió el sentir general: “Flor no solo ama al Nico de ahora, sino que también le recuerda y le hace salir el niño que lleva dentro… se potencian mutuamente”.

Las imágenes elegidas por Flor Jazmín funcionan casi como un relato visual. En la primera, Nico aparece sonriente durante una cena elegante, con una copa de vino blanco y una pequeña torta frente a él. Mientras que la segunda foto remite al pasado: un portarretrato con la imagen de Nico cuando era niño, de sonrisa amplia y gesto inocente, sostenido por una mano en un ambiente cálido y hogareño. Ese guiño a la infancia parece dialogar con la idea de cuidar y celebrar todas las versiones del otro.

La tercera postal, de aire cinematográfico, los muestra abrazados frente a una ciudad iluminada. Él la sostiene con firmeza, ella lo rodea con los brazos y ambos sonríen, cómplices, como si no hicieran falta palabras.

El festejo llega además en un momento clave de la pareja, a casi dos años de haber hecho pública su relación. Aunque el blanqueo fue reciente, la historia entre ellos se remonta a mucho antes. El primer cruce fue en 2019, cuando Flor Jazmín se viralizó por un video de baile y participó en un programa de Guido Kaczka donde Nico formaba parte del jurado. Poco después, el destino los volvió a unir en Bailando 2019: él la eligió como partenaire y juntos se consagraron campeones.